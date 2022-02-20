Muğla'da serbest bırakıldıktan bir saat sonra hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, serbest bırakıldıktan yaklaşık 1 saat sonra tekrar aynı suçu işleyince tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 12 iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının yaklaşık 120 saatlik kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Seydikemer ilçesinde olduğu belirlenen zanlılar A.A.Ö. (23) ve S.Ö. (21) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılar, adliyeden çıktıktan yaklaşık 1 saat sonra iki iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yeniden gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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