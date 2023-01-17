Muğla'da silahla yaralamaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Tepe Mahallesi 33 Sokak'ta B.S'nin silahla yaralandığı olayın ardından çalışma başlatıldı.

Ekipler, B.S'yi silahla yaraladığı tespit edilen M.T.A (21) ile şüphelinin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri belirlenen B.E. (21), V.A. (20) ve F.K.K'yı (19), Adaağzı Mahallesi Aktaş mevkisinde bir restoranda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yaralı B.S'nin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini öğrenildi.

