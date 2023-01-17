YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da silahla yaralamaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Muğla'da silahla yaralamaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı

17.01.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde silahla yaralama olayına karıştıkları belirlenen 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Tepe Mahallesi 33 Sokak'ta B.S'nin silahla yaralandığı olayın ardından çalışma başlatıldı.

Ekipler, B.S'yi silahla yaraladığı tespit edilen M.T.A (21) ile şüphelinin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri belirlenen B.E. (21), V.A. (20) ve F.K.K'yı (19), Adaağzı Mahallesi Aktaş mevkisinde bir restoranda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yaralı B.S'nin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldıMuğla açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
Denize kıyısı olmayan Sivas’ta teknede balık ekmek keyfi yaşanıyorDenize kıyısı olmayan Sivas’ta teknede balık ekmek keyfi yaşanıyor
İzmir'de 150 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiİzmir'de 150 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Muğla Marmaris

Muğla Namaz Vakitleri 17 Ocak Salı

İmsak
06:47
Sabah
08:12
Öğle
13:21
İkindi
15:59
Akşam
18:21
Yatsı
19:40
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.