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Muğla'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

27.12.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayacık sahilinde oturan S.G. ve A.T. ile husumetli oldukları öğrenilen İ.D, A.Ş. ve Ö.C. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada başına kurşun isabet eden S.G. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Silahlı kavganın ardından olay yerinden kaçan 3 şüpheli polis merkezine teslim oldu.

Olayda ağır yaralanan S.G'nin Aydın'da uzman çavuş olarak görev yaptığı, izin gününde arkadaşını ziyaret etmek amacıyla memleketi Dalaman'a geldiği öğrenildi.

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