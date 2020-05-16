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Muğla’da sosyal mesafesiz acil servis açılışı

MUĞLA HABERLERİ  | 16.05.2020 11:37 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe İlçesi’ne uzun yıllar hizmet verdikten sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin açılması ile atıl duruma düşen Menteşe Devlet Hastanesi’nin acil bölümü tadilat ve onarım çalışmaları sonrası yeninden hizmet vermeye başladı.Yenilenen acil servis için açılış töreni düzenlendi.

Muğla’nın Menteşe İlçesi’ne uzun yıllar hizmet verdikten sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin açılması ile atıl duruma düşen Menteşe Devlet Hastanesi’nin acil bölümü tadilat ve onarım çalışmaları sonrası yeninden hizmet vermeye başladı.
Yenilenen acil servis için açılış töreni düzenlendi. Acil servisin açılışına Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Ula Belediye Başkanı İsmail Akaya, AK Pati İl Başkanı Kadem Mete, İl Sağlık Müdürü İskender Gencer ile vatandaşlar katıldı.
Menteşe Devlet Hastanesi’nin Acil Servis açılışında bir araya gelen protokol üyeleri açılış ve sonrasında acil servisi incelemeleri esnasında sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayıldı.
Menteşe Devlet Hastanesi genel cerrahi, kadın doğum, dahiliye ve çocuk servislerinin bir hafta sonra Muğla halkına hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi.

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