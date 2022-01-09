Muğla'da su kanalına devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Mine Yalçın (43) idaresindeki 48 PC 275 plakalı otomobil, Tuzla Mahallesi Kameraman Ali Uğur Caddesi'nde, Büşra Hilal Ertürk (24) yönetimindeki 48 ABF 035 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Ertürk'ün kullandığı otomobil yol kenarındaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ertürk ile otomobildeki Zekiye Ertürk (46), sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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