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Muğla'da su samurları fotokapanlarla araştırılacak

MUĞLA HABERLERİ  | 05.02.2020 17:12 | Son Güncelleme

Fethiye'deki Akgöl'e yerleştirilecek fotokapanlarla su samurları hakkında bilgi toplanacak

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Su Samurlarının Işıklar Ülkesindeki Son Yuvası Akgöl" projesiyle su samurlarının ekolojisi araştırılacak.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye önderliğinde Fethiye Turizm Tanıtım Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Hayvan Destek ve Eğitim Derneği (HAYDED) iş birliğinde gerçekleştirilecek projenin tanıtım toplantısı, Devlet Su İşleri Sosyal Tesisleri toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Yanıklar Mahallesi'ndeki Akgöl'e yerleştirilecek fotokapanlarla su samurlarının ekolojisinin inceleneceği proje, bir yıl sürecek.

Toplantıda, WWF Türkiye adına konuşma yapan Mustafa Önder Ersin, projenin, "Türkiye'nin Canı" programı kapsamında desteklendiğini söyledi.

Projeyle nesli tehlike altındaki su samurunun korunması ve doğaya tekrar adaptasyonunun sağlanacağını belirten Ersin, "Sadece bizler değil, hep beraber bu projeleri çoğaltmamız gerekiyor. Vakıf olarak bu yılı, "doğa ve insanın tekrar barışması"nı slogan olarak kabul ettik. İnşallah bu projemiz de başarıyla sonuçlanacak." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Sülün ise nesli tehlike altındaki su samurları için Akgöl'ün çok önemli olduğunu vurguladı.

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Dünya Doğayı Koruma Vakfı Fethiye fotokapan Muğla su samuru

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