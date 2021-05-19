Muğla'da suikast silahı ve tabancayla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde, suikast silahı ve tabancayla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi üzerine birlikte hareket ettiği tespit edilen iki aracı durdurarak arama yaptı.
Lüks cipte yapılan aramada, suikast silahı olarak tabir edilen kalem tabanca, ruhsatsız tabanca, şarjör ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi.
Olayla ilgili biri emekli polis 3 kişi gözaltına alındı.
Bir suç örgütü ile ilişkisi bulunduğu öne sürülen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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