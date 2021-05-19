YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da suikast silahı ve tabancayla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'da suikast silahı ve tabancayla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

19.05.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da suikast silahı ve tabancayla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde, suikast silahı ve tabancayla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi üzerine birlikte hareket ettiği tespit edilen iki aracı durdurarak arama yaptı.

Lüks cipte yapılan aramada, suikast silahı olarak tabir edilen kalem tabanca, ruhsatsız tabanca, şarjör ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

Olayla ilgili biri emekli polis 3 kişi gözaltına alındı.

Bir suç örgütü ile ilişkisi bulunduğu öne sürülen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyorHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyor
Bakan Pakdemirli, Muğla'daki ekoturizm rotasında inceleme yaptıBakan Pakdemirli, Muğla'daki ekoturizm rotasında inceleme yaptı
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 19 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:10
Sabah
05:48
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:18
Yatsı
21:49

Muğla Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Çarşamba

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor-Beşiktaş maçına doğru

Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor-Beşiktaş maçına doğru

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Denizli'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Denizli'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Konya'daki trafik kazasında ölen baba ile 3 yaşındaki kızı gözyaşları arasında toprağa verildi

Konya'daki trafik kazasında ölen baba ile 3 yaşındaki kızı gözyaşları arasında toprağa verildi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma dönemi saat 05.00 itibarıyla sona erdi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma dönemi saat 05.00 itibarıyla sona erdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.