YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Muğla'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

10.09.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Nurten Kocakahya yönetimindeki 34 DCU 424 plakalı otomobil, Altıntaş Mahallesi Şehit Turgut Yılmaz Caddesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dalaman Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekibince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kocakahya, ambulansla Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Valiyi sarhoş bekçi karşıladı! Kapıyı açarken yere yığıldıValiyi sarhoş bekçi karşıladı! Kapıyı açarken yere yığıldı
İçi sperm dolu! 'Şırıngalı sapık' dehşete düşürdüİçi sperm dolu! 'Şırıngalı sapık' dehşete düşürdü
Bahama bayraklı "Blue Sapphire" 446 yolcusuyla Marmaris'e geldiBahama bayraklı "Blue Sapphire" 446 yolcusuyla Marmaris'e geldi
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 10 Eylül Cuma

İmsak
05:15
Sabah
06:37
Öğle
13:09
İkindi
16:42
Akşam
19:30
Yatsı
20:47

Muğla Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Cuma

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Sivasspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

Sivasspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

ŞOK Marketler'den yeni limitsiz ev interneti hizmeti

ŞOK Marketler'den yeni limitsiz ev interneti hizmeti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.