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Muğla'da sulama kanalında ceset bulundu

13.09.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da sulama kanalında ceset bulundu

Muğla'da sulama kanalında ceset bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu.

Esenköy Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kanaldan çıkartılan cesedin, Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi muhtarının annesi 78 yaşındaki Fettahna İlden olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Futbol: Süper LigFutbol: Süper Lig
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Muğla Fethiye ceset Sulama kanalı

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