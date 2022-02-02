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Muğla'da Süper Amatör Lig play-off sıralama maçının ardından arbede yaşandı

02.02.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da Süper Amatör Lig play-off sıralama maçının ardından arbede yaşandı

Muğla Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Ortaca Belediyespor ile Seydikemer Belediyespor arasında oynan play-off sıralama maçının ardından futbolcular ve taraftarlar arasında arbede çıktı.

Fethiye ilçesindeki Beşkaza Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşma, Ortaca Belediyespor'un 90. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 sonuçlandı.

Futbolcular sahadan çıktığı sırada iki rakip oyuncu arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Diğer futbolcular ile çevredeki taraftarların da karıştığı kavgaya, jandarma ekipleri müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşı sonucu taraflar güçlükle sakinleştirildi.

Seydikemer Belediyesporlu taraftarların hakemlere de tepki göstermesi üzerine hakemler jandarma korumasıyla sahadan çıkarıldı.

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