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Muğla'da sürüklenen lastik bottaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

15.03.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da sürüklenen lastik bottaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında kötü hava şartları nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dalaman açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun hava şartları nedeniyle sürüklendiği ve içerisindekilerin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, 28 düzensiz göçmeni başka bir bota alarak kurtardı. Lastik bot ise Sahil Güvenlik botuna bağlanarak kıyıya getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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