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Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı

AA AA
31.10.2024 10:44
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Dalaman'da tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

3 yerde kazı yapıldığı tespit edilerek düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 5 sikke, heykel, 29 obje, 6 tarihi eser bilgileri bulunan kitap ve defter, 3 alan tarama aleti, dedektör, yer altı görüntüleme kamerası, jeneratör, elektrikli testere, kırıcı, gaz maskesi, koruyucu gözlük, 2 tüfek ve 22 kazı malzemesi ele geçirildi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Dalaman tarihi eser emniyet

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