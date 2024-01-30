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Muğla'da tarihi Şeyh Camisi ve Külliyesi restore edilecek

AA AA
30.01.2024 15:53 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Menteşe ilçesindeki tarihi Şeyh Camisi ve Külliyesi'nin aslına uygun şekilde restore edileceği bildirildi.

AK Parti Muğla milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, yaptıkları ortak açıklamada, Müştakbey Mahallesi'ndeki Şeyh Camisi'nin 1565 yılında Şeyh Bedrettin tarafından yaptırıldığı belirtildi.

Şeyh Camisi’nin 19. yüzyılda iki onarım geçirdiği, caminin konum itibarıyla tarihi kent merkezinde, turizm bölgesinde yer aldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Cami, çatısından su almakta ve özgün bezemeler zarar görmektedir. Su ve nem kaynaklı tahribatlar ve malzeme yorulmalarından dolayı Şeyh Camisi'nin özgün karakterinin kaybı söz konusudur. Bundan dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunduk. Şeyh Camisi'nin tarihi dokusunun zarar görmemesi için acil restorasyona ihtiyacı olduğunu ilettik. Restorasyon talebimiz, olumlu karşılandı. Projesi hazırlandı. Hazırlanan proje ile Şeyh Camisi, hamam, şadırvan, hazire alanı, vakıf evi, kütüphane restore edilecek. Elektrik, sıhhi ve mekanik tesisat elden geçirilecek ve çevre düzenlemesi yapılacak. Muğla Valiliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokol sonrası restorasyon için ihaleye çıkılacak."

Tarihi ve kültürel eserlere sahip çıkmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, "Şeyh Camisi'nin restorasyonu şimdiden hemşerilerimize hayırlı olsun. Bu süreçteki ilgi ve destekleri için Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Yusuf Dural'a teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla Menteşe

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