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Muğla'da tarımsal üretim devam ediyor

MUĞLA HABERLERİ  | 28.04.2020 15:03 | Son Güncelleme

Muğla Valisi Esengül Civelek: - "Tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla ilgili tüm taraflarla iş birliği içerisinde çalışmalarımız sürüyor"

Muğla'da üretim yapan çiftçiler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı gerekli önlemleri alarak çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinde vatandaşların gıda ihtiyacının karşılanması amacıyla her şeyin düşünüldüğünü, tarımsal ve hayvansal üretime devam edildiğini söyledi.

Kentin tarımsal üretimde, ürün çeşitliliğinde ve üretim miktarında güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Civelek, tarımsal üretimin sürekliliği açısından oldukça önemli bir fonksiyona sahip mevsimlik tarım işçilerinin belirlenen kurallara riayet ederek kente geldiğini aktardı.

Mevsimlik tarım işçileri için her türlü hijyenik şartların düşünüldüğünü, gerekli tedbirlerin alındığını anlatan Civelek, "Tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla ilgili tüm taraflarla iş birliği içerisinde çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Civelek, kente ilk etapta 100 civarında mevsimlik işçinin geldiğini, tarımsal faaliyetlerin sorunsuz şekilde sürdüğünü kaydetti.

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Esengül Civelek Muğla tarımsal üretim

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