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Muğla'da tarla sulama kavgasında komşusunu öldüren sanığa 15 yıl hapis

07.04.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da tarla sulama kavgasında komşusunu öldüren sanığa 15 yıl hapis

Muğla'nın Menteşe ilçesinde tarla sulama sırası nedeniyle çıkan kavgada komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık F.B (45) ile taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık F.B savunmasında, "Saldırıya geçmeselerdi bu olay yaşanmayacaktı." dedi.

Müşteki avukatı Gülen Kaya Bütüner ise sanığın "kasten adam öldürme" suçundan ve en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Hayatını kaybeden Hüseyin Şakar'ın kızı Sevilay Sağlam da adalete güvendiğini belirterek, "En ağır cezayı alsın. Bizi babasız bıraktı." dedi.

Sanığa, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, daha sonra cezayı "tahrik indirimi" uygulayarak 18 yıla, sabıkası olmaması nedeniyle de 15 yıla düşürdü.

- "Karara itiraz edeceğiz"

Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan avukat Gülen Kaya Bütüner, mahkemenin kararı müebbetten açtığını ancak indirim uygulayarak 15 yıla düşürdüğünü söyledi.

Olayın üzücü ve ailenin çok mağdur olduğunu belirten Bütüner, "Almış olduğu 15 yıl ceza bizim için çok azdır. Sanığın yararlanmış olduğu indirim maddesinin kaldırılması için hukuki yollardan yardım isteyeceğiz." diye konuştu.

- Olay

Muğla'da, 29 Mayıs 2021'de Hüseyin Şakar (67) ile komşusu F.B arasında, tarla sulama sırası nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Bu sırada bıçakla yaralanan Şakar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan F.B tutuklanmıştı.

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