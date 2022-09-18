Muğla'da tarlada yaralı bulunan çocuk hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarlada yaralı bulunan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Eşen Mahallesi Çaybaşı mevkisindeki tarlada Batuhan K'yi (14) yaralı halde bulan arkadaşı, durumu çocuğun ailesine bildirdi.

Tarlaya gelen aile, çocuğu araçla hastaneye götürdü. Hastanede yapılan kontrolde, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ava giderken motosikletinde taşıdığı tüfeğinin ateş alması sonucu göğsünden yaralandığı değerlendirilen Batuhan K'nin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



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