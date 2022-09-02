YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 Rus öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 Rus öldü, 1 kişi yaralandı

02.09.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 Rus öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 Rus öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu 2 yabancı uyruklu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Samet Y. idaresindeki 35 AK 9450 plakalı otomobil, Muğla-Köyceğiz kara yolu Çıtlık mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Rus uyruklu Aleksey Aleksandrovıch Chausov (38) ve Alla Chausova (43) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Muğla'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 Rus öldü, 1 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris'te bahçesinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandıMarmaris'te bahçesinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı
Şehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildiŞehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi
Konya'da silahlı kavgada hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi defnedildiKonya'da silahlı kavgada hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla Ula

Muğla Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
05:07
Sabah
06:31
Öğle
13:11
İkindi
16:49
Akşam
19:42
Yatsı
21:01
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Çöpe attıklarınızı geri almak isteyeceksiniz!

Çöpe attıklarınızı geri almak isteyeceksiniz!

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.