YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Muğla'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

23.08.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bir parkta karşılaşan E.P. ile A.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, yanındaki bıçakla E.P'yi karnından bıçakladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servisince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.P, Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaçan A.A. ise Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da kenevir yetiştirmek için sera kurulan evde yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandıMuğla'da kenevir yetiştirmek için sera kurulan evde yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Futbolda 2022-2023 sezonunun Bölgesel Amatör Ligi grupları belirlendiFutbolda 2022-2023 sezonunun Bölgesel Amatör Ligi grupları belirlendi
Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandıUşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
milas Muğla yaralı zanlı

Muğla Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:56
Sabah
06:22
Öğle
13:14
İkindi
16:57
Akşam
19:56
Yatsı
21:17
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.