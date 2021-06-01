Muğla'da tartıştığı kişiyi bıçakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Cahit Gündüz Caddesi'nde karşılaşan N.K. ile S.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.
Kavgaya dönüşen tartışmada N.K. tarafından bıçaklandığı ileri sürülen S.D, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
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