Muğla'da tefecilik operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda senet, sözleşme, tüfek, tabanca ve fişek ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

