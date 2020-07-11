YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da teknelerden 420 bin 288 poşet katı atık toplandı

Muğla'da teknelerden 420 bin 288 poşet katı atık toplandı

MUĞLA HABERLERİ  | 11.07.2020 18:38 | Son Güncelleme

Muğla'da teknelerden 420 bin 288 poşet katı atık toplandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Mavi Deniz Temiz Kıyılar" projesi kapsamında teknelerden 420 bin 288 poşet katı atık topladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, teknelerden atık toplama hizmetini yerinde inceledi.

Akyaka atık alım merkezinde gazetecilere açıklamada bulunan Gürün, bin 480 kilometreyle Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'da, 6 teknenin deniz araçlarından atık topladığını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014'ten bugüne, sakin kent unvanlı Akyaka'da 4 bin 180, Dalaman ve Göcek koylarında ise 5 bin 276 tekneye hizmet verdiğini vurgulayan Gürün, ekiplerin teknelerden toplam 6 bin 874 litre atık yağ, 29 bin 995 litre sintine, 5 milyon 219 bin 893 litre atık su topladığını dile getirdi.

Gürün, ekiplerin bugüne kadar teknelerden 420 bin 288 poşet katı atık topladığını da bildirdi.

Gelecek sezon yedinci tekneyi tahsis edeceklerini belirten Gürün, şunları kaydetti:

"Mavi yolculuğa çıkan bu kadar tekne çöp üretiyor. Seyahat halindeyken gelen talep üzerine, araçlarımız giderek onlardan sıvı, katı, yağ ve sintine atıklarını alıyor ve kıyıdaki tesislerimize getirerek bertaraf edilmesini sağlıyor. Muğla mavi yolculuğun cenneti. Yeşil ve mavinin birleştiği kıyılarımız var. Bu kıyıları temiz tutmamız lazım."

Gürün, mavi kıyılarda bütün misafirleri temiz denizlerde ağırlayacaklarını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadıÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadı
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Sokaklarda maskeli dilenciler

Sokaklarda maskeli dilenciler

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

Mahalleyi karantinaya aldılar

Mahalleyi karantinaya aldılar

Muğla Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:06
Sabah
05:49
Öğle
13:17
İkindi
17:08
Akşam
20:36
Yatsı
22:11

Muğla Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Meltem Eczanesi
Merkez
Odabaşı Eczanesi
Merkez
Akçaalan Eczanesi
Bodrum
Ceren Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Muğla'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Muğla'da restoranda yemek yerken üzerine güneş enerjisinin su tankı düşen genç öldü

Muğla'da restoranda yemek yerken üzerine güneş enerjisinin su tankı düşen genç öldü

Bilal Saydam İzmir Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına atandı

Bilal Saydam İzmir Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.