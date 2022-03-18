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Muğla'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

18.03.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Kavak Mahallesi'nde jandarmaya başvuran N.Ü, telefonla arayan bir kişinin, kendisini jandarma olarak tanıttığını ve adının suça karıştığını söyleyerek altınlarını istediğini bildirdi.

Sivil jandarma olarak geldiğini beyan eden kişiye 5 altın bilezik, 5 gram altın ve 5 cumhuriyet altını verdiğini belirten B.G, dolandırıldığı iddiasıyla şüphelilerden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen zanlılar O.N.S, A.K. ve Z.E'nin Denizli'de olduklarını tespit edildi. Operasyonla yakalanan şüpheliler, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından teslim alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.N.S. tutuklandı, A.K. ve Z.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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dolandırıcılık Muğla

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