Muğla’da Tıbbi Sekreterler Günü kutlandı

Tıbbi sekreterler gününde sekreterlere konuşma yapan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan ,”Kaliteli sağlık hizmetinin sunumunda camiamızın ayrılmaz bir parçası olan hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarımız arasında iletişimi sağlayarak önemli bir görevi yerine getiren tıbbi sekreterlerimizin gününü kutlar meslek hayatlarında başarılar dileriz” dedi.

Dünya Tıbbi Sekreterler Günü vesilesiyle Başhekim Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan ve hastane yönetim ekibi tıbbi sekreterleri çalışma alanlarında ziyaret etti.

