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Muğla'da tır trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 7 yaralı

10.02.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tır sürücüsü gözaltına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde tırın trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

E.K'nin kullandığı 48 AET 813 plakalı tır, Bodrum-Milas kara yolu Adabükü Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen 5 araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekipleri tarafından Milas ve Bodrum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Tır sürücüsü E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle Bodrum-Milas kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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trafik kazası Gözaltı Muğla

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