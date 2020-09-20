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Muğla'da trafik kontrolü için durdurulan otomobilin çalıntı olduğu belirlendi

MUĞLA HABERLERİ  | 20.09.2020 20:52 | Son Güncelleme

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'da trafik kontrolünde durdurulan otomobilin Balıkesir'de çalındığı tespit edildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Milas Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, şüpheli görülen 35 TKM 50 plakalı otomobili, Dr. İsmail Hakkı Milaslı Caddesi'nde durdurdu.

Yapılan incelemede, otomobilin bir süre önce Balıkesir'de çalındığı, plakasının ise sahtesiyle değiştirildiği belirlendi.

Sürücü A.Ş. ile otomobildeki M.K. oto hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yapmak gibi çeşitli suçlardan kaydı da bulunan zanlıların, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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