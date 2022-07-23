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Muğla'da traktörün altında kalan sürücü öldü

23.07.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da traktörün altında kalan sürücü öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde traktörün altında kalan 81 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti.

Akyol Mahallesi'ndeki tarlasında çift sürerken traktörden düşen sürücü İsmail Konuk, aracın altında kaldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Konuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Konuk'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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