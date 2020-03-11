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Muğla’da tüm okullarda koronavirüs hijyen ve önleme çalışmaları başlatıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 11.03.2020 16:36 | Son Güncelleme

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde görülerek hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs enfeksiyonu vediğer solunum virüslerinin neden olduğu solunum yolu hastalıklarından korunmak amacıyla, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tüm okul ve kurumlarda hijyen uygulamaları başlatıldı.İl Müdürü Pervin Töre, “Tüm dünyada yaşanan koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde görülerek hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs enfeksiyonu ve
diğer solunum virüslerinin neden olduğu solunum yolu hastalıklarından korunmak amacıyla, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tüm okul ve kurumlarda hijyen uygulamaları başlatıldı.
İl Müdürü Pervin Töre, “Tüm dünyada yaşanan koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık. Bu kapsamda çocuklarımızın elle temas etikleri tüm yüzeyler ve bulundukları bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Pansiyonlarımızda ve okul servislerinde de ayni şekilde dezenfekte çalışması yapıyoruz. Bu konuda belediyemiz ve sağlık müdürlüğümüz ile işbirliği halindeyiz. Öğrencilerimizin bulunduğu her ortamın dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz. Velilerimizin içleri rahat etsin” dedi.

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