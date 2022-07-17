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Muğla'da turizm merkezlerindeki trafik havadan denetlendi

17.07.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis helikopteriyle yapılan denetimler, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi

Muğla'da, Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında turizm merkezlerinde polis helikopteriyle havadan trafik denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Dalaman'dan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait polis helikopteriyle bölgedeki trafiği havadan denetledi.

Kontrollerde dönüşe geçen tatilcilerin yoğunluk oluşturduğu güzergahlar takip edildi.

Muğla-Köyceğiz-Akyaka ve Muğla-Marmaris kara yollarında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler, kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi.

Polis helikopteriyle yapılan denetimler, Anadolu Ajansı ekibince havadan görüntülendi

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