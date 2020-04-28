YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da Türk kara sularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'da Türk kara sularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 28.04.2020 15:33 | Son Güncelleme

Muğla'da Türk kara sularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'da Türk kara sularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı.

Karaada açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen fiber teknedeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bodrum açıklarındaki aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye uyruklu 13 sığınmacı, güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Bodrum Deniz Fiber tekne Kurtarma Muğla Sahil Güvenlik sığınmacı

En Çok Okunan Yerel Haberler

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

Adapazarı’ndaki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacak

Adapazarı’ndaki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacak

Protein deposu ’atom’

Protein deposu ’atom’

Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti

Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

Kars’ta Şahinlerin ölüm nedenleri araştırılıyor

Kars’ta Şahinlerin ölüm nedenleri araştırılıyor

Muğla Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
04:39
Sabah
06:08
Öğle
13:09
İkindi
16:54
Akşam
20:00
Yatsı
21:23

Muğla Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Kafadar Eczanesi
Merkez
Kaşıkara Eczanesi
Merkez
Akdeniz Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.