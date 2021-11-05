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Muğla'da Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

05.11.2021 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına gönderilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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