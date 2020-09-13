YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 14 kişi kurtarıldı

Muğla'da Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 14 kişi kurtarıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 13.09.2020 15:28 | Son Güncelleme

Muğla'da Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 14 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 14 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çiftlik Koyu açıklarında bulunan lastik can salı içindekilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunan sahil güvenliğince Türk kara sularına itildiği belirlenen saldaki Güney Afrika uyruklu 14 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenlerin ifadelerinde, Marmaris'ten çıkış yapıp Rodos Adası'na ulaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince sallarına zarar verilerek Türk kara sularına itildiklerini söylediği öğrenildi.

Turunç Limanı’na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz ettiİğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Kocasinan Belediyesi’nden 15 ay taksitli yatırım fırsatı
Kocasinan Belediyesi’nden 15 ay taksitli yatırım fırsatı
Bilgehaneler’de yeni dönem kayıtları başlıyor
Bilgehaneler’de yeni dönem kayıtları başlıyor

Muğla Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazar

İmsak
05:19
Sabah
06:40
Öğle
13:08
İkindi
16:39
Akşam
19:25
Yatsı
20:41

Muğla Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazar

Ersoy Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Bitez Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Baba ve oğula evlerinin önünde pusu
Baba ve oğula evlerinin önünde pusu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Bodrum ve Milas’ta deniz kıyılarını, kültür balıkçıları temizleyecek
Bodrum ve Milas’ta deniz kıyılarını, kültür balıkçıları temizleyecek
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.