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Muğla'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı

21.05.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı

Muğla ve ilçelerinde düzenlenen etkinlikte yöresel yiyecekler katılımcılara ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Muğla Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, iş birliğinde düzenlenen etkinlik Valilik önünde düzenlenen kortej yürüyüşü başladı.

Vali Orhan Tavlı, Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ile kurum müdürleri ve yürüyüşe katılanlar Menteşe ilçesinde kentin tarihi sokaklarında ilerleyerek tarihi Saburhane Mahallesi'ne ulaştı.

Burada halk oyunları ekibinin yanı sıra Muğla Yörük Obaları Derneği üyelerince yöresel oyunlar sergilendi.

Bingöl, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Etkinliklerin hafta boyu Muğla ve ilçelerinde geniş çaplı gerçekleştirilen belirten Bingöl, bölgenin tarihi ve kültürel mekanlarının yanı sıra yöresel lezzetlerinin de tanıtılacağını dile getirdi.

Daha sonra Muğla Valisi Tavlı ve protokol üyeleri, katılımcılara Muğla yöresine ait keşkek, tarhana, pilav ve yoğurtlama ikram etti.

Hafta kapsamında kentte gastronomi ile ilgili etkinlikler gerçekleştirilecek.

- Ortaca

Ortaca ilçesinde "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinin açılışında narçiçeğinden yapılan “Hibisküs” ramazan şerbeti tatil için gelen turistlere ve vatandaşlara ikram edildi.

Dalyan Halidun-Feridun Tınaztepe Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi halk oyunları ekibi ve davul zurna gösterisi sundu.

Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Belediye Başkanı Alim Uzundemir ile beraberindekilere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencilerince yapılan narçiçeği şerbeti ve lokma ikram edildi.

Etkinlikler, 26 Mayıs’ta turizm işletmelerinin hazırlayacağı "Asırlık Türk Yemekleri" tadımı, Guınnes rekortmeni şef Mahmut Dolmacı ve Ortaca Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü Öğretim Üyesi Selma Atabey tarafından "İsrafsız Türk Mutfağı ve Muğla Mutfağı", Down sendromlu ve otistik çocukların yapacağı "Engelsiz Türk Mutfağı" atölye çalışmaları ile devam edecek.

- Seydikemer

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinin açılışında Türk mutfağının yöresel ve sevilen lezzetleri antik kentlerde tanıtıldı.

Seydikemer Belediyesi tesisinde “Tuzda alabalık” “Seki tarhanası” ile “Sıcak helva” pişirildi.
Hazırlanan tuzda alabalık, Tlos Antik Kenti önünde tanıtıldı.

Sıcak helvanın tanıtımı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "Likya medeniyetinin dini merkezi" olan Letoon Antik Kenti’nde, Seki tarhanasının tanıtımı da Saklıkent Kanyonu’nda yapıldı.

Fethiye Turizm Danışma Bürosu Şube Müdürü Saffet Dündar, gazetecilere kültürel değerlerin yanında gastronominin de uluslararası düzeyde tanıtıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Tük Mutfağı Haftası kapsamında yöresel lezzetlerin gelecek nesillere de aktarılması adına Seydikemer’de de çalışma yapıldığını ifade eden Dündar, "Yaptığımız lezzetlerin, kültürel değerlerimiz antik kentlerimizde sunumlarını yaptık. Tarih turizm kenti Seydikemer’e gastronomi unvanını da eklemek istiyoruz." dedi.

- Datça

Datça’da bölgenin yöresel lezzetleri 250 yıllık Mehmet Ali Ağa Konağı'nda tanıtıldı.

Konakta programa katılanlara Pişi ve Peynirli gözleme ikramı yapıldı.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Türk mutfağının dünya mutfakları arasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

- Bodrum

Bodrum Halk Eğitim Merkezi Aşçılık Kursu eğirmeni Bilgen Bayraktar öncülüğünde hazırlanan keşkek, lokum pilavı ve mis çiçekli pelte Bodrum halkı ile yerli ve yabancı turistlere ikram edildi.

Kurulan tezgahta döktürülen lokmaların da dağıtıldığı kutlamada, halk oyunları gösterisi sunuldu.
Gastronomi alanında tanınan şef Özlem Mekik'in sunuculuğunu yaptığı etkinliğe Kaymakam Bilgehan Bayar, Belediye Başkanvekili Tamer Mandalinci, İlçe Mili Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve Turizm Danışma Büro Sorumlusu Hüseyin Bök de katıldı.

Bilgen Bayraktar, ikram ettikleri yöresel lezzetlerin özelikle düğün etkinliklerinde yapıldığını söyledi.

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