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Muğla'da uçuruma düşen kişi yaralandı

06.10.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da uçuruma düşen kişi yaralandı

Muğla'da uçuruma düşen kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaklaşık 50 metrelik uçuruma düşen kişi ekiplerce kurtarıldı.

Yılanlı yolu Devetaşı mevkisinde bir kişinin dengesini kaybederek uçuruma düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan H.K. ekiplerin çalışmasıyla sedyeye alınarak uçurumdan çıkarıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Muğla'da uçuruma düşen kişi yaralandı

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Muğla Menteşe İtfaiye afad

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