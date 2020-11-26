Muğla’da ulaşımında HES Kodlu yolculuk 1 Aralık’ta başlıyor

Covid-19 tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan toplu taşımalarda HES kodu uygulaması Muğla’da uygulanmaya başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında, toplu taşımada kullanılan MuğlaKart ile HES sisteminin entegrasyon çalışmalarını tamamladı.

Toplu taşıma kullanan vatandaşların Muğla Kartlarını “hes.mugla.bel.tr” sayfasından ilgili alanları eksiksiz doldurarak kişisel seyahat kartları, bayilerden alınan tam seyahat kartları, 2 dolumluk seyahat kartları ile temassız banka ve kredi kartlarına HES kodlarını tanımlayabilecek. HES kodu tanımlama işlemleri 30 Kasım 2020 Pazartesi günü bitimine kadar yapılabilecek. HES kodu tanımlı kartlar ile ulaşım uygulaması 01 Aralık 2020 Salı gününden itibaren başlayacak ve HES kodu tanımlı olmayan kartlarla toplu taşıma araçlarına biniş yapılamayacak.

Toplu taşıma kullanan vatandaşların öncelikle Muğla Büyükşehir Belediyesi https://hes.mugla.bel.tr" web adresine girilerek, sayfadaki üç seçeneğin doldurulması gerekmekte, HES kodunuz varsa ilk kısma HES kodunun girilmesi, henüz HES kodu edinmemişseniz öncelikle e-Devlet veya Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodunuzun oluşturulması gerekiyor. İkinci kısımda T.C. kimlik numaranızı veya pasaport numarasının yazılıp, üçüncü kısımda ise toplu taşıma araçlarında kullandığınız ödeme yöntemine göre ulaşım kartınızın arka yüzünde bulunan bayiden alınan tam ve kişiselleştirilmiş ulaşım kartı numarasını veya 2 Dolumluk Kart numarasını girmeniz, ayrıca ödemelerini temassız banka ve kredi kartı ile ödemek isteyen vatandaşların ise Kredi Kartı Numarası girilerek işlem tamamlanmış olacak.

Böylelikle Covid-19 hastalığı tanısı konulan, ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait kişiselleştirilmiş seyahat kartları izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla Valilik veya Kaymakamlıklarla paylaşılacaktır.



