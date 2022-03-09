Muğla'da üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler sektör haline geliyor

DURMUŞ GENÇ - Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilaç ve gıda ile kozmetik gibi sektörlerde ham madde olarak kullanılan tıbbi aromatik bitkilerin, yüksek verim ve gelir elde edilerek pazarlanması için çalışma yürütüyor.

Ekipler, hazırlanan projelerle Muğla'yı tohumdan mamul maddeye kadar tıbbi aromatik bitkilerin üretileceği, işleneceği ve pazarlanacağı bir merkez haline dönüştürmek için çaba sarf ediyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, Muğla ve ilçelerinde tarımsal kalkınmanın sağlanması, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminin teşvik edilmesi amacıyla yüzlerce çiftçiye eğitim verildiğini söyledi.

Muğla'nın zengin bitki çeşitliliği ve florasıyla gelecek yıllarda tıbbi ve aromatik bitkilerin başkenti olacağını belirten Saylak, "Ekonomik getirisi ve küresel olarak artan talebi göz önüne alındığında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi her geçen gün artıyor. Muğla orta ve uzun vadede yapılacak çalışmalar sonucunda tıbbi ve aromatik bitkiler alanında önde gelen bir cazibe merkezi haline gelecek." dedi.

Kümelenme Modeli ile 3 yıllık proje kapsamında hedeflerini adım adım yerine getirdiklerini anlatan Saylak, "2020 yılına kadar 495 dekar olan tıbbi aromatik bitki ekiliş alanımız geçtiğimiz yıl sonunda 3 bin 500 dekara ulaştı. Bu yıl da ilimizin değişik yörelerinde 1 milyon tıbbi aromatik bitki fidesini üreticilerimizle, toprağımızla buluşturduk. Hedefimiz nisan sonuna kadar 900 bin kadar daha fide dağıtarak 2023 sonu itibarıyla 3,5 milyon tıbbi aromatik bitki fidesini toprakla buluşturmuş olacağız. Tıbbi aromatik bitkilerin bir çoğu Muğla'nın kendi florasında mevcut." diye konuştu.

Saylak, hem ihracata kaliteli ürün üretmek hem de bu bitkilerden elde edilen yağların kozmetik ve ilaç sanayinde kullanmasını sağlamak istediklerini vurgulayarak, "Üretilen ürünlerin kuşkusuz bu haliyle de ihracatta bir değeri var ama bizim buradaki hedefimiz bunları katma değerli ürün haline getirerek bu ürünlerimizin özütleriyle çiftçimize daha fazla gelir elde ettirmek." ifadelerini kullandı.

Valilik himayelerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, kurumlar, sivil toplum kuruluşları, kooperatiflerle çalışma yürüttüklerini anlatan Saylak, proje tamamladığında Fethiye İncirköy ve 6 köye tıbbi aromatik endemik bitkiler müzesi kurulacağını dile getirdi.

Bunun aynı zamanda tarım turizmine hizmet edecek bir yatırım olacağını vurgulayan Saylak, kümelenme sonucunda üreticileri sanayicilerle buluşturarak garantili gelir düzeyine kavuşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Saylak, tıbbi ve aromatik bitkileri sadece yeşil bitki örtüsü olarak görmediklerini aktararak, "Gerek kozmetikte gerek ilaç sanayinde bir Muğla markası yaratmak istiyoruz. Bu coğrafyada farkındalık yaratan ham maddeler üretmek onu Muğla markasıyla pazara sürmek yurt içi ve yurt dışı pazarlarda ihracatını yapmak en büyük hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.

