Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında 15-30 Eylül döneminde uyuşturucu tacirlerine yönelik 157 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, 424 sentetik hap, 228 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde kullanma aparatı, 4 uyuşturucu madde öğütme aparatı, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 27 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı, 171 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

