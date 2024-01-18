YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlı tutuklandı

AA AA
18.01.2024 07:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince 1-15 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, 6 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin lira ele geçirildi, 17 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca, soruşturma kapsamında 155 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kardeşini göğsünden bıçaklamıştı, tutuklandıKardeşini göğsünden bıçaklamıştı, tutuklandı
Kayseri Üniversitesi ile Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi arasında iki ayri protokol imzalandiKayseri Üniversitesi ile Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi arasında iki ayri protokol imzalandi
Bursa’da kahreden ölümBursa’da kahreden ölüm
Anahtar Kelimeler:
Muğla uyuşturucu Muğla Valiliği

Muğla Namaz Vakitleri 18 Ocak Perşembe

İmsak
06:47
Sabah
08:12
Öğle
13:22
İkindi
15:59
Akşam
18:22
Yatsı
19:41

Muğla Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Perşembe

Durusu eczanesi
Bodrum
Su eczanesi
Milas
Yali eczanesi
Bodrum
Ören yali eczanesi
Milas
Övünç eczanesi
Bodrum
Öztürk eczanesi
Fethiye
Ada eczanesi
Marmaris
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.