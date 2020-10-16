YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

MUĞLA HABERLERİ  | 16.10.2020 12:16 | Son Güncelleme

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Toplanan delillerin ardından hareket geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile bir tabanca ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Sahabiye’de bir ihale daha
Sahabiye’de bir ihale daha
Barış Manço’nun ismi Aliağa’da da yaşayacak
Barış Manço’nun ismi Aliağa’da da yaşayacak

Muğla Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:49
Sabah
07:08
Öğle
12:57
İkindi
16:05
Akşam
18:36
Yatsı
19:50

Muğla Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Gökçe Eczanesi
Merkez
Sayitoğlu Eczanesi
Merkez
Akçaalan Eczanesi
Bodrum
Cihangir Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Dalaman yangın söndürüldü
Dalaman yangın söndürüldü
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Dalaman’da trafik kazası; 1 ölü, 4 yaralı
Dalaman’da trafik kazası; 1 ölü, 4 yaralı
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.