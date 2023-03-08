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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

08.03.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Dalaman ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaçalı Mahallesi'nde yaşayan M.H'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çok miktarda kubar esrar, 13 kök skunk esrar bitkisi, 2 kilogram kıyılmış tütün, 3 vantilatör, seyyar klima, 5 özel led aydınlatma paneli, 5 ısı ölçer, 12 litre bitki besini, 5 özel aydınlatma ampulü, 2 özel alüminyum havalandırma sistemi, 2 matkap, dizüstü bilgisayar ve cep telefonu ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.

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Muğla Dalaman uyuşturucu jandarma operasyon

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