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Muğla’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

22.02.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından iki farklı adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar metamfetamin, 50 uyuşturucu hap, 150 sentetik kannobinoid, 2 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden değerlendirilen 20 bin lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, A.A, Y.Ö. ve İ.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ve Y.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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