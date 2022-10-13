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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

13.10.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yemişendere Mahallesi'nde S.B.D'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Operasyonda evde bulunan S.B.D. ve B.A.Ç. gözaltına alındı.

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Gözaltı Muğla Menteşe jandarma

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