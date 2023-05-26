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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

26.05.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dalaklı Mahallesi'nde yaşayan H.Ö. ile Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden Y.E.S. ve S.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslerde uyuşturucu madde arama köpeği "Mendil" ile yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 104 sentetik ecza hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 uyuşturucu içme aparatı, 2 tabanca, 2 şarjör ve 20 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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