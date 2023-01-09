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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

09.01.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şahısların bulunduğu bir aracı takibe alan ekipler, Bodrum yolu üzerinde durdurdukları araçta narkotik köpeği "Joshua"nın yardımıyla arama yaptı. Aramada, aracın farklı noktalarına zulalanmış çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler, mouse görünümlü hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 700 lira ele geçirdi.

Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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