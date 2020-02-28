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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

MUĞLA HABERLERİ  | 28.02.2020 22:10 | Son Güncelleme

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Torba Mahallesi'nde bir villaya düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, villa ve belirlenen iki araçta yapılan aramada iki hassas terazi, 600 gram skunk ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 13 bin liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.L.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Muğla Narkotik Operasyon Villa

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