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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

13.03.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Büro Amirliği ekiplerince ilçede günübirlik villa kiralayan K.K. ve Y.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu satışı sırasında suçüstü yakalanan şüphelilerin adresinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, sentetik ecza ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan K.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye narkotik villa

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