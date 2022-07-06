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Muğla'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı

06.07.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güneşli Mahallesi'nde S.D'nin bahçesinde kenevir ekimi yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada saksılara dikili vaziyette 137 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarma götürüldü.

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