Muğla'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güneşli Mahallesi'nde S.D'nin bahçesinde kenevir ekimi yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada saksılara dikili vaziyette 137 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarma götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz