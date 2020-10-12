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Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 8 zanlı tutuklama

MUĞLA HABERLERİ  | 12.10.2020 11:44 | Son Güncelleme

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 8 zanlı tutuklama

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Toplanan delillerin ardından hareket geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 1 kilo 459 gram esrar ve değişik miktarlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 34 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde kullanılmasını özendirmek veya kolaylaştırmak" suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

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