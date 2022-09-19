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Muğla'da uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktor hakkında 10 yıla kadar hapis istemi

19.09.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktor hakkında 10 yıla kadar hapis istemi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde bir uzman çavuşla aralarında yaşananlarla gündeme gelen ve memurluktan ihraç edilen doktor hakkında, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sanık T.T. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın 2011'de Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandıktan sonra örgütle irtibatlı yurt ve evlerde kaldığı, öğrencilerin örgütsel sorumluluğunu üstlenen M.G. ile yoğun şekilde irtibat kurduğu ve bu kişi tarafından organize edilen örgütsel mahiyetteki geziyle sohbet toplantılarına iştirak ettiği belirtildi.

Tıp öğrencilerine ve TUS'a hazırlanan okulu bitirmiş kişilere çalışma ortamlarını ayarlama, ihtiyaçlarını giderme ve sohbetlerini yapma gibi örgütsel görevleri olan S.C'ye 4 Şubat 2016'da ilgilenilmesi amacıyla sanığın isminin bildirildiği vurgulanan iddianamede, örgüt elebaşının Bank Asya'ya destek olunması talimatının ardından T.T'nin bu bankada hesap açtırdığı bilgisine yer verildi.

İddianamede, T.T'nin adına kayıtlı iki GSM hattını, örgütün jandarma mahrem yapılanmasında görev yapan iki kişiye verdiği, bu kişiler tarafından hatların operasyonel hat olarak kullanıldığına ilişkin deliller bulunduğu kaydedildi.

Sanığın sempati ve iltisak boyutunu aşarak örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu kanaatine varılarak hakkında kamu davası açıldığı belirtilen iddianamede, T.T'nin 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bu arada, davanın ilk duruşmasının yarın görüleceği öğrenildi.

- Olay

Acil serviste görevli doktor T.T. ile 14 Mart'ta hastaneye apandisit şüphesiyle tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü.

A.A, olay sonrasında hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm delillerle değerlendirilerek A.A. görevine iade edilmişti.

Uzman çavuşun elinden evrak almaya çalıştığı güvenlik kamerasında görülen doktor T.T. hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında adı geçen T.T, 2 ay açığa alınmış, Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen müfettişin raporunun ardından da memurluktan ihraç edilmişti.

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