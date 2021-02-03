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Muğla'da vefat eden esnafın evrak kolisinden çıkan altınları ailesine teslim edildi

03.02.2021 10:48 | Son Güncelleme:
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Muğla'da vefat eden esnafın evrak kolisinden çıkan altınları ailesine teslim edildi

Muğla'da, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden bir esnafın evrak kolisinde bulunan altınları, ailesine teslim edildi.

Saburhane Mahallesi'nde çay ocağı işleten Saadet Çakı (52), 15 Aralık'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çakı'nın ev hanımı eşi Makbule ile kızı Seda Küçükbolat, çay ocağını kapatmak için Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası'na başvurdu.

Seda Küçükbolat, babasının içine fatura ve evrakları koyduğu koliyi oda yetkililerine teslim etti.

Evrakları inceleyen oda personeli Mehmet Caner İnci, 2014'e ait evraklar arasında kırmızı bir kese buldu. Oda başkanı Güven Akarken'in açtığı kesenin içinden çıkan 4 Reşat altını, aileye teslim edildi.

Seda Küçükbolat, AA muhabirine, babasından kalan altınlardan haberdar olunca şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Altınları hayır işleri için kullanacağını aktaran Küçükbolat, duyarlılığından dolayı yetkililere teşekkür etti.

Oda Başkanı Akarken ise kendilerinin de altınları görünce çok duygulandıklarını belirterek, "Helal kazanç sonunda mutlaka sahibini buluyor." dedi.

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