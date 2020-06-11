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Muğla’da vektör ile mücadelede devam ediyor

MUĞLA HABERLERİ  | 11.06.2020 17:12 | Son Güncelleme

Dünya genelinde insan sağlığını tehdit altına alan Korona virüs salgınının yayılma riskine karşı il genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız ve yoğun bir şekilde devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla sivrisinek, hamamböceği ve haşereye karşı ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.İl genelinde vektör mücadelesi sertifikalı 217 personel ve 57 araç ile çalışmalarını yürütülen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çoğunlukla dere yatakları, su birikintileri, fosseptikler, çöp konteynerleri, göl, gölet, kanal, bataklık, kuyu ve hurdalık gibi alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.Araç üstü soğuk sisleme uygulaması yapılıyorBüyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gündüzleri güzergâh ve programlara göre düzenli olarak alan taraması çalışmaları yapılıyor.

Dünya genelinde insan sağlığını tehdit altına alan Korona virüs salgınının yayılma riskine karşı il genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız ve yoğun bir şekilde devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla sivrisinek, hamamböceği ve haşereye karşı ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.
İl genelinde vektör mücadelesi sertifikalı 217 personel ve 57 araç ile çalışmalarını yürütülen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çoğunlukla dere yatakları, su birikintileri, fosseptikler, çöp konteynerleri, göl, gölet, kanal, bataklık, kuyu ve hurdalık gibi alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.
Araç üstü soğuk sisleme uygulaması yapılıyor
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gündüzleri güzergâh ve programlara göre düzenli olarak alan taraması çalışmaları yapılıyor. Ayrıca ekipler üreme kaynağının bulunması, kaynağın ortadan kaldırılmasına yönelik fiziksel tedbirlerin alınması ve etkenlerinin ergin hale gelerek çoğalmamaları için de larvasit uygulaması yapıyor. Bunun yanı sıra ekipler tarafından destek unsuru olan ULV (Araç Üstü Soğuk Sisleme) uygulamaları ise gün batımıyla birlikte tüm araçlarda sürdürülüyor.
Bilgilendirme çalışmaları devam ediyor
Vatandaşların yaz günlerinde rahat etmeleri ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi için ilaçlama çalışmalarına devam eden Büyükşehir ekipleri, bir yandan da sivrisineklerin durgun sularda ürediği, karasineklerin ağzı açık çöp, gübre vb. organik atıklardan ürediği, bit-pire-kene türü parazitlerin ise dış parazit uygulamaları yapılmayan evcil hayvanlardan kaynaklandığı konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıyor.
Vektörle mücadele çalışmaları kitap haline getirildi
Muğla Büyükşehir Belediyesi yürüttüğü saha çalışmalarının yanında iki üniversite ile iş birliği içerisinde hareket ederek il genelinde sivrisinek türleri ile yaşadıkları habitatların haritasını çıkarttı. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin vektör ile mücadelede kullandığı biyosidal ilaçların ‘doz uygulamaları’ çalışmaları ise devam ediyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak Vektör ile mücadelede yürütülen tüm çalışmalar ‘Entegre Vektörle Mücadele Hizmeti’ adı altında kitap haline getirildi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, haşere ile mücadelede uyguladıkları yeni yöntemler ve kullandıkları ulusal normlara uygun ilaçlarla vatandaşlara daha kaliteli ve daha sağlıklı hizmet vermek için çalıştıklarını ifade etti.
Başkan Gürün, “Tarım, hayvancılık ve turizmin iç içe olduğu ilimiz, yaklaşık 13 bin 247 kilometrekare yüz ölçümü ve 1480 kilometre sahil uzunluğuna sahip. Bunun yanında ortalama yüzde 68’i ormanlık alanlarla kaplı, kıyısal bölgelerde ise taban suyunun yüksek olması ve Özel Çevre Koruma bölgelerine sahil olan sazlık alanları bulunması vektör ile mücadele zorlu bir coğrafik yapıya sahip olduğumuzu gösteriyor. Bu nedenlerden dolayı sivrisinek ve diğer haşerelerin üremesine çok müsait olan ilimizde, halkımızın ve Muğlamıza gelen misafirlerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için Büyükşehir Belediyesi olarak doğaya ve diğer canlılara zarar vermeden, bilimsel araştırmalar eşliğinde hassasiyet ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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